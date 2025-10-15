Trotz Waffenruhe sind im Gazastreifen erneut Schüsse gefallen. Wie es heisst, sollen sich die Personen der Rückzugslinie genähert haben und damit gegen die Vereinbarung verstossen haben.

Darum gehts Zwei Palästinenser trotz Waffenruhe im Gazastreifen durch Beschuss getötet

Israels Armee schoss auf Verdächtige nach Rückzugslinien-Überschreitung

Seit Freitag gilt eine von drei Ländern vermittelte Waffenruhe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Angela Rosser Journalistin News

Bei einem Vorfall im Gazastreifen sind trotz der Waffenruhe zwei Palästinenser getötet worden. Sie seien bei israelischem Beschuss östlich der Stadt Gaza ums Leben gekommen, hiess es aus medizinischen Kreisen. Bereits am Dienstag wurden im Gazastreifen Schüsse abgefeuert.

Die israelische Armee teilte dazu mit, mehrere verdächtige Personen hätten die Rückzugslinie überschritten und sich israelischen Truppen im nördlichen Gazastreifen genähert. Damit hätten sie gegen die Waffenruhe-Vereinbarung verstossen. Die Truppen hätten auf die Verdächtigen geschossen und damit «die Bedrohung beseitigt».

Die Armee bekräftigte ihren Aufruf an die Einwohner Gazas, sich den weiterhin in mehr als der Hälfte des Küstenstreifens positionierten Truppen nicht zu nähern. Seit Freitag gilt eine von den USA, Ägypten und Katar vermittelte Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas.