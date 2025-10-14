Die israelischen Streitkräfte hatten sich entsprechend dem Waffenstillstandsabkommen aus einem Teil des Gazastreifens zurückgezogen. Nun sollen Schüsse gefallen sein. «Mehrere Verdächtige» sollen sich den Truppen der Armee an der Rückzugslinie genähert haben.

Trotz Waffenruhe gab es im Gazastreifen erneut Tote. Sie sollten sich den israelischen Truppen genähert haben. (Archivbild) Foto: Abdel Kareem Hana/AP/dpa

Angela Rosser Journalistin News

Im nördlichen Gazastreifen sind erneut Schüsse gefallen, heisst es auf «Skynews». Das israelische Militär gibt an, die Schüsse abgefeuert zu haben, nachdem «mehrere Verdächtige» die Rückzugslinie überschritten und sich den operierenden Streitkräften genähert hätten.

Die Streitkräfte erklärten, dass der Vorfall einen «Verstoss gegen die Vereinbarung» darstelle. Weiter sagten sie, dass Versuche unternommen wurden, die Verdächtigen auf Distanz zu halten. «Die Verdächtigen kamen der Aufforderung nicht nach und näherten sich den Einsatzkräften weiter, woraufhin diese schossen, um die Bedrohung zu beseitigen», heisst es in der Erklärung.

Drohnenangriff tötet mehrere Menschen

«Die israelischen Streitkräfte rufen die Bewohner des Gazastreifens dazu auf, den Anweisungen Folge zu leisten und sich den in der Gegend stationierten Streitkräften nicht zu nähern.»

Es soll sich um einen Drohnenangriff von israelischer Seite handeln. Einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa sind durch den Angriff drei Menschen getötet worden. Die Drohne habe das Feuer auf Menschen im Viertel Schedschaija eröffnet, schrieb Wafa unter Berufung auf Informationen aus medizinischen Kreisen des Küstengebiets. Wie «Times of Israel» etwas später berichtet, sollen fünf Personen getötet worden sein.

Waffenruhe gilt seit Freitag



Israel und die Hamas hatten sich im Rahmen des von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Friedensplans auf die Waffenruhe und den Austausch von Gaza-Geiseln gegen inhaftierte Palästinenser geeinigt. Die Waffenruhe gilt seit vergangenem Freitag und wurde bisher weitgehend eingehalten.