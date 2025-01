1/10 Donald Trump schaltete sich per Video aus Florida in den New Yorker Gerichtssaal zu. Foto: AFP

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Und schon wieder hat Donald Trump (78) etwas geschafft, das noch keinem vor ihm gelungen ist: Der Republikaner ist der erste US-Präsident, der von einem Gericht schuldig gesprochen und verurteilt worden ist.

Trump hat sich bei der Verkündigung des Strafmasses am Freitag in seinem Schweigegeld-Prozess aus Florida per Videocall zugeschaltet. 2024 hatte ihn eine Jury in 34 Punkten schuldig gesprochen wegen gefälschter Abrechnungen, mit denen Trump seine illegalen Zahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels habe vertuschen wollen. Die glimpfliche Strafe: «bedingungslose Entlassung» («unconditional release»). Trump ist also offiziell Straftäter, muss aber weder eine Busse bezahlen noch ins Gefängnis.

Was Richter Juan Merchan (63) dem Bald-Präsidenten aber mit auf den Weg gab, dürfte ihn viel stärker schmerzen als eine saftige Busse.