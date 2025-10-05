In der Nacht auf Sonntag ist der Luftverkehr über dem Flughafen in der litauischen Hauptstadt Vilnius gestört – wegen Sichtungen von Ballonen.

Landungen wie diese am Flughafen in Vilnius gibts in der Nacht auf Samstag vorerst nicht. (Symbolbild) Foto: keystone-sda.ch

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Wie das Newsportal Lyrtas am frühen Sonntagmorgen berichtet, ist der Flugverkehr am Flughafen in der litauischen Hauptstadt Vilnius unterbrochen. Das schreibt auch der Flughafen selbst auf seiner Webseite – bis um 2:30 Uhr bleibt der Luftraum geschlossen.

«Heute Abend um 22:16 Uhr erhielten die Spezialisten des Flughafens Vilnius die Information, dass der Flugverkehr vorübergehend eingestellt wird», schreibt die Zeitung Lytras. «Nach unserem besten Wissen wurde diese Entscheidung aufgrund einer möglichen Reihe von Ballons getroffen, die auf den Flughafen zusteuern.»

Ballone sollen Schmuggelware enthalten

Wie das Nationale Krisenmanagementzentrum gegen zwei Uhr nachts bekannt gab, soll es sich bei den Ballonen um Schmuggelballone handeln – 13 davon seien gesichtet worden. Welche Schmuggelware sie beinhalteten, ist bisher unklar.

Viele der Flüge wurden umgeleitet – einige nach Riga, andere wurden angewiesen, den polnischen Flughafen Danzig anzufliegen oder in der finnischen Hauptstadt Helsinki zu landen.