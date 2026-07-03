DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Rakete in Russland: Video zeigt Zerstörung in Yudanovka
Ballistische Rakete
Video zeigt Zerstörung in Yudanovka
Ein Krater in der Oblast Moskau — verursacht durch eine ballistische Rakete, die entweder abgeschossen wurde oder ihr Ziel verfehlt hat.
Publiziert: 20:59 Uhr
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen