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Ballistische Rakete
Video zeigt Zerstörung in Yudanovka

Ein Krater in der Oblast Moskau — verursacht durch eine ballistische Rakete, die entweder abgeschossen wurde oder ihr Ziel verfehlt hat.
Publiziert: 20:59 Uhr
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