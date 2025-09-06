DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Die Sanitäter sind bereit für den Kampf Brian gegen Sinan G
Bald geht es los
Die Sanitäter sind bereit für den Kampf
Brian Keller boxt in Bielefeld gegen Sinan G. Ob jemand ins Spital muss? Die Sanitäter sind auf jeden Fall da.
Publiziert: vor 52 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Der Fall Brian Keller
0:31
Brian vor Gerichtsprozess
«Er hat immer Provokationen gesucht»
1:20
Brian im Interview
«Im nächsten Kampf werde ich wieder siegen und dominieren»
0:19
Kurz nach Beginn des Kampfs
Hier gewinnt Brian gegen Claude Wilfried
0:38
Nach nur 38 Sekunden
Brian wird zum Sieger gekürt
1:05
Thaibox-Weltmeister zu Brian
«Ich finde, er hat eine zweite Chance verdient»
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen