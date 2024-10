Eine technische Panne in Rom führte zu massiven Störungen im Zugverkehr in Italien. Reisende mussten mit Ausfällen und Verspätungen von bis zu vier Stunden rechnen.

Bahnchaos in Italien

Kurz zusammengefasst Bahnchaos in Italien nach technischer Panne in Rom

Reisende an vielen Bahnhöfen gestrandet, Einschränkungen im Bahnverkehr

Mehr als 100 Züge fielen ganz oder teilweise aus

In Italien kommt es zu einem grossen Bahnchaos. Foto: ANSA

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In Italiens Bahnverkehr kommt es nach einer technischen Panne an einem Knotenpunkt in Rom zu erheblichen Störungen. Die staatliche Bahngesellschaft Trenitalia erklärte, es könne zu Ausfällen und Verspätungen von bis zu fast vier Stunden kommen.

Die technische Störung habe zwar behoben werden können, dennoch komme es weiter zu Einschränkungen im Bahnverkehr. An vielen italienischen Bahnhöfen harrten Reisende aus.

Bahnnetz in ganz Italien betroffen

Von 6.30 bis 8.45 Uhr wurden die Bahnhöfe Termini und Tiburtina in der italienischen Hauptstadt wegen der Störung zunächst gesperrt. Später konnte der Zugverkehr wieder aufgenommen werden, doch die Zugausfälle und Verspätungen betrafen das Bahnnetz in ganz Italien.

Mehr als hundert Züge fielen laut Trenitalia ganz oder teilweise aus. Die meisten ausgefallenen Züge gab es demnach in der Region Latium mit der Hauptstadt Rom.