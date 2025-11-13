In Japan gibt es immer mehr tödliche Bärenangriffe. Dahinter steckt eine stark zunehmende Bärenpopulation. In der Bevölkerung geht die Angst um. Betroffene sprechen über ihre Erlebnisse.

1/5 Die Zahl der Bärenangriffe in Japan hat drastisch zugenommen. Foto: keystone-sda.ch

Im Norden Japans geht die Angst um: Seit April haben Bären schon 13 Menschen getötet und mehr als hundert weitere verletzt, so viele wie nie zuvor.

Um Bären abzuschrecken, wagen sich viele Menschen nur noch mit Glöckchen am Rucksack nach draussen. Und die Polizei darf seit Donnerstag mit Gewehren auf die Tiere schiessen – für diese Sondererlaubnis mussten extra die strengen Waffengesetze des Landes geändert werden.

«Es ist einfach nur beängstigend»

«Wir hören fast jeden Tag Nachrichten über Menschen, die angegriffen oder verletzt werden. Es ist einfach nur beängstigend», sagt der Jäger Kakeru Matsuhashi, der durch einen Wald in der stark betroffenen Region Akita läuft. Nach dem Vorbild traditioneller japanischer Jäger, Matagi genannt, ist der 28-Jährige mit einem Messer bewaffnet.

Keiji Minatoya, ebenfalls aus Akita, wurde vor zwei Jahren selbst attackiert: Ein Bär warf ihn vor seiner Garage zu Boden und biss ihm ins Gesicht. «Ich dachte, das ist mein Tod», erzählt der 68-Jährige, der sich befreien und in sein Haus retten konnte.

Mehrere Menschen von Bären getötet

In diesem Jahr trafen die Angriffe unter anderem Pilzsammler, Wanderer und Dorfbewohner. In Iwate, der Nachbarregion von Akita, wurde ein 67-jähriger Mann tot vor seinem Haus gefunden, seine Leiche wies Biss- und Kratzspuren auf.

Ebenfalls in Iwate wurde ein 60-Jähriger getötet, der ein Aussenbecken eines Thermalbads reinigte. Seine Leiche wurde in einem angrenzenden Waldstück gefunden.

Bärenpopulation hat stark zugenommen

Für Verunsicherung sorgen auch die fast täglichen Berichte über Bären, die sich aus den Bergwäldern in Wohngebiete vorwagen. Sie sind bereits in Supermärkte eingedrungen und in der Nähe von Schulen gesichtet worden.

Ein Grund für die vermehrten Kontakte zwischen Menschen und Bären ist die stark zunehmende Bärenpopulation: Die Zahl der Braunbären in Japan hat sich in den vergangenen 30 Jahren verdoppelt und liegt nach Angaben der Regierung inzwischen bei rund 12.000 Exemplaren.

Die Zahl der Asiatischen Schwarzbären, auch Kragenbären genannt, ist auf der japanischen Hauptinsel Honshu sogar auf 42'000 gestiegen.

Reichliches Nahrungsangebot, weniger Jäger

Fachleute führen die Entwicklung auf das reichliche Nahrungsangebot zurück: Bären sind Allesfresser, die sich hauptsächlich von pflanzlichen Leckerbissen wie Eicheln ernähren. Die Erwärmung infolge des Klimawandels führt dazu, dass es immer häufiger Jahre mit einem Überfluss an Eicheln gibt.

Aufgrund der älter werdenden Bevölkerung gibt es in Japan zudem immer weniger Jäger und damit mehr Rehe und Wildschweine, typische Beutetiere von Bären.

Jungtiere verlieren natürliche Scheu vor Menschen

In einigen Regionen sei die «Bärenpopulation mittlerweile so gross, dass die Berge nicht mehr genug Platz bieten», sagt der Experte Naoki Ohnishi vom japanischen Forschungsinstitut für Forstwirtschaft und Forstprodukte. Auch die zunehmende Entvölkerung ländlicher Gebiete trägt dazu bei, dass immer mehr Bären durch verlassene Dörfer streunen.

Verschärft wird das Problem in diesem Jahr durch eine Nahrungsknappheit: Alle zwei bis fünf Jahre tragen Eichen nur wenige Früchte – dieses Jahr ist solch ein Jahr. Auf der Suche nach Nahrung dringen die Bären daher in Dörfer und Städte vor, wie Shinsuke Koike, Professor an der Universität für Landwirtschaft und Technologie in Tokio, erklärt. Durch die vermehrten Kontakte verlieren vor allem Jungtiere ihre natürliche Scheu vor Menschen.

Früher gabs nur einen Prankenhieb

Der Arzt Hajime Nakae, Professor für Notfall- und Intensivmedizin am Universitätsklinikum in Akita, beobachtet seit einigen Jahren immer schwerere Verletzungen durch Bären: Früher habe ein aufgeschreckter Bär einem Menschen meist nur einen Prankenhieb verpasst und sei dann geflohen.

Heute komme es häufiger vor, dass Bären «aus zehn Metern Entfernung auf einen zustürmen und einen anspringen».

Soldaten und Polizisten im Einsatz

Die Regierung in Tokio hat inzwischen eine stärkere Jagd auf die Tiere angekündigt. In der vergangenen Woche schickte sie Soldaten nach Akita und Iwate. Sie sollen die Jagd auf Bären logistisch unterstützen, etwa durch das Aufstellen von Fallen. Und die Polizei darf nach einer Gesetzesänderung nun auch Gewehre einsetzen.

In Akita und Iwate fanden für die neue Erlaubnis am Donnerstag eigens offizielle Zeremonien statt. In Medienberichten war zuvor kritisiert worden, dass die von der Polizei eigentlich genutzten Handfeuerwaffen im Kampf gegen Bären weitgehend nutzlos seien.

Forscher Ohnishi sieht letztlich als einzig wirksamen Weg eine intensive Jagd. Kurzfristig werde aber erst einmal auch die natürliche Lebensweise der Bären für eine vorübergehende Entspannung der Lage sorgen: Bald halten die Bären ihren Winterschlaf.