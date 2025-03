Babywunder in Berlin Alexandra Hildebrandt bringt mit 66 ihr zehntes Kind zur Welt

Die Berlinerin Alexandra Hildebrandt hat ihr zehntes Kind zur Welt gebracht. Der Sohn wurde per Kaiserschnitt in der Charité geboren. Hildebrandt will Menschen ermutigen, mehr Kinder zu bekommen.

