Samuel Hottinger erlebte einen Albtraum auf der italienischen Autobahn: Maskierte Männer zerrten ihn aus seinem Auto und liessen ihn ohne Handy und Wagen zurück. In letzter Sekunde konnte er Sky aus dem Kofferraum holen.

Samuel Hottinger wurde auf der italienischen Autobahn überfallen. Maskierte Männer zwangen ihn zum Anhalten und raubten sein Auto samt Handy und Portemonnaie.

Allein, ohne Handy und Auto, gestrandet auf der Autobahn – so hatte sich Samuel Hottinger (28) aus dem Thurgau seinen Heimweg aus den Ferien sicher nicht vorgestellt. Um 4 Uhr morgens zerrten ihn maskierte Männer aus seinem Auto und liessen ihn allein auf der italienischen Autobahn zurück.

Doch der Reihe nach: Der 28-Jährige verbrachte gerade zwei sonnige Wochen auf Sizilien. Mit seinem zweijährigen Hund Sky besuchte er seinen Bruder, der gerade Zeit auf der Insel verbrachte. Am Freitagabend ging es zurück in die Schweiz. Nahe Neapel dann die böse Überraschung.

«Zu spät habe ich realisiert, was wirklich vor sich ging»

«Als ich ausgebremst wurde, dachte ich zuerst, sie könnten einfach nicht fahren. Zu spät habe ich realisiert, was wirklich vor sich ging», sagt Hottinger zu Blick. Zwei Fahrzeuge vor ihm und eines dahinter zwangen ihn zum Anhalten – er war eingekesselt.

Maskierte Männer schlugen an die Fenster und Türen seines Autos. «Ich dachte, dass ich aus dieser Situation sowieso nicht herauskomme, und öffnete lieber die Tür, bevor sie Waffen zogen», so der 28-Jährige. Seine Annahme: Sie wollen nur sein Handy und Portemonnaie. Schnell wurde ihm aber klar, dass die Diebe auf mehr aus waren – sie wollten sein Auto, einen Cupra Formentor VZ5.

Dann der Schock: «In dem Moment, als ich realisierte, dass Sky noch im Wagen war, überkam mich Panik», sagt Hottinger. Schnell handelte er, um seinen Hund aus der gefährlichen Lage zu retten. Er schrie «mio cane, mio cane» und konnte Sky noch im letzten Moment aus dem Auto befreien, bevor die Räuber die beiden allein zurückliessen. Er habe nur zwei der Räuber wirklich gesehen, sie hätten Sturmmasken getragen, eine davon sei grün gewesen.

«Die Polizei war bereits informiert»

Was folgte, war ein Fussmarsch von etwa vier Kilometern bis zur nächsten Hilfe. «Die Autobahn war ein gefährlicher Ort, überall lagen Müll und Scherben. Ich musste Sky oft tragen, um seine Pfoten zu schützen», beschreibt Hottinger die Strapazen. Zudem war es dunkel und die Autobahn von Dornenbüschen gesäumt. Auch rasten Autos an ihm vorbei.

An einer Tankstelle fand er schliesslich Unterstützung. Ein Einheimischer half ihm, die Polizei zu rufen. «Ich war überrascht, als ich hörte, dass die Polizei bereits informiert war. Mein Freund, mit dem ich beim Überfall telefonierte, hatte meinen Bruder angerufen», erzählt Hottinger. Der Polizeibericht liegt Blick vor.

«Es war eine seltsame, aber schöne Erfahrung»

Sein Bruder holte den 28-Jährigen von der Polizeistation ab und brachte ihn in sein Hotelzimmer. Nach 24 Stunden ohne Schlaf fiel der erschöpfte Thurgauer ins Bett. Am nächsten Tag organisierte seine Versicherung ein eigenes Hotelzimmer für ihn und beschaffte zwei Zugtickets – eines für ihn und eines für Sky – für die sichere Rückkehr in die Schweiz.

Die Zugfahrt zurück in den Thurgau erwies sich als unerwartet beruhigend. Ohne sein Handy fand Hottinger Ruhe: «Es war eine seltsame, aber schöne Erfahrung, ohne mein Handy zu reisen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die ich sonst vielleicht nie kennengelernt hätte.»