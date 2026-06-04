DE
FR
Abonnieren

Aufnahmen von Überwachungskamera zeigt
Fahrwerk von Lufthansa-Maschine klappt zusammen

Am Donnerstag kam es bei einer Boeing 787-9 der Lufthansa zu einem Zwischenfall. Das Flugzeug bricht um und fällt auf die Nase.
Publiziert: 15:38 Uhr
Kommentieren
News Ausland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen