Eine Kreuzfahrt in der Karibik endete für ein Mutter-Sohn-Duo mit weitreichenden Konsequenzen. Nachdem sie gewalttätig wurden, musste der eine von Bord, für die andere klickten die Handschellen.

Auf einer Kreuzfahrtschifffahrt kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Passagieren. Foto: Imago 1/2

Kurz zusammengefasst Kelli R. ohrfeigte einen 65-Jährigen auf einer Kreuzfahrt

Ihr Sohn Dylan R. schlug mehrfach auf das Opfer ein

Dylan R. musste das Schiff in Jamaika verlassen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Sandra Meier Journalistin News

Überwachungskameras überführten die Übeltäter an Bord der MSC Seascape. Darauf soll zu sehen sein, wie Kelli R.* (49) auf einer Kreuzfahrt einen 65-Jährigen mit der flachen Hand ohrfeigte. Auch ihr Sohn Dylan R.* (23) habe mehrere Male auf das ältere Opfer eingeschlagen, sagte der stellvertretende Sicherheitschef des Schiffs gemäss TV-Sender Local10. Den Handgreiflichkeiten ging offenbar ein Streit voraus, der gegen 21.30 Uhr im Theater ausbrach. Worum es dabei genau ging, ist nicht bekannt.

Die Gewalttat blieb nicht ohne Folgen: Beim nächsten Stopp musste Dylan R. das Schiff wegen «exzessiven Verhaltens» verlassen. Er wurde in Falmouth auf Jamaika ausgesetzt.

Solche Massnahmen kommen selten vor

Unklar ist, warum seine Mutter weiterhin an Bord bleiben durfte. Gemäss Medienberichten wurde sie eine Woche später, als das Schiff am 12. Oktober im Hafen von Miami anlegte, verhaftet und wegen Körperverletzung angezeigt.

Mittlerweile soll sie sich aber nicht mehr in Haft befinden, ihr Aufenthaltsort sei unbekannt, berichtet Local10 weiter. Unklar ist auch, was mit ihrem Sohn Dylan R. passiert ist und ob er sich wieder in den USA befindet.

Dass Passagiere von einem Kreuzfahrtschiff verwiesen werden, kommt relativ selten vor. Eine offizielle Stellungnahme von MSC Cruises zum Vorfall steht noch aus.

* Namen bekannt