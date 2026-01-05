DE
Attacke in französischem Zug – Täter flüchtig
Mann greift Pendler mit Messer an – zwei Verletzte

Ein Mann stach am Montagmorgen im französischen Département Yvelines mit einem Messer auf zwei Menschen ein. Ein Opfer wurde im Zug verletzt, ein weiteres am Bahnhof Le Pecq. Der Täter ist noch auf der Flucht.
Blick auf den Bahnhof Vésinet/Le Pecq.
  • Zwei Menschen Montagmorgen in Yvelines Opfer einer Messerattacke geworden
  • Ein schlafendes Opfer wurde ins Gesicht gestochen, leicht verletzt
  • Zweiter Angriff am Bahnhof Vésinet/Le Pecq, Täter flüchtig
Zwei Menschen wurden am Montagmorgen im französischen Département Yvelines Opfer einer Messerattacke. Ein Mann habe in einem Zug zunächst einen Mann mit der Stichwaffe verletzt und anschliessend ein weiteres Opfer am Bahnhof Vésinet/Le Pecq angegriffen, berichteten «Le Parisien» und der Radiosender «Europe 1» übereinstimmend. 

Das erste, schlafende Opfer sei ins Gesicht gestochen worden und habe leichte Verletzungen erlitten, schrieb die Pariser Regionalzeitung. Bei dem zweiten Opfer sei der Schweregrad der Verletzungen noch unbekannt. Der Täter ist auf der Flucht.

Erinnerung an Huntingdon-Stecherei

Im Département Yvelines befindet sich unter anderem das berühmte Schloss Versailles. Die Region liegt unweit der französischen Hauptstadt Paris.

Immer wieder sorgen Messerattacken in Zügen für Schlagzeilen. Im November 2025 verletzte ein Mann bei einem Angriff nahe der englischen Kleinstadt Huntingdon zehn Menschen. 

+++ Update folgt. +++

