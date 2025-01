1/5 Der mutmassliche Angreifer von Aschaffenburg: Enamullah O. aus Afghanistan. Foto: Zvg

Auf einen Blick Messerangriff in Aschaffenburg: Afghane tötet zwei Menschen, verletzt drei weitere

Täter war polizeibekannt und sollte aus Deutschland ausreisen

28-jähriger Enamullah O. war mindestens dreimal wegen Gewalttaten aufgefallen

Johannes Hillig Redaktor News

Während eine Gruppe Kindergartenkinder in einem Park im deutschen Aschaffenburg unterwegs ist, sticht er zu. Unvermittelt!

Ein Afghane geht am Mittwoch mit einem Küchenmesser auf die Kinder und Erwachsenen los. Ein Bub (†2) und ein Passant (†41), der die Kinder schützen wollte, werden dabei getötet. Drei weitere werden verletzt, darunter ein Mädchen (2). Was ist über den Täter bekannt und was ist noch unklar? Ein Überblick.

1 Wer ist der Messer-Angreifer?

Bei dem Täter handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen Mann aus Afghanistan. Konkret steht Enamullah O.* (28) im Verdacht, die Wahnsinnstat verübt zu haben.

2 War O. der Polizei bekannt?

Ja. Der Messer-Angreifer war in der Vergangenheit mindestens dreimal wegen Gewalttaten aufgefallen, jeweils in psychiatrische Behandlung gekommen und wieder entlassen worden. Unter anderem soll er eine Ukrainerin gewürgt und bedroht haben, wie «Focus» berichtet.

Ein Afghane, der mit O. zusammenwohnte, kann nicht fassen, was passiert ist. Und er macht den Behörden schwere Vorwürfe. «Wie konnte die Polizei nur so ver­sagen, sie wussten doch alle, dass der nicht richtig tickt», sagt der Mann zu «Bild».

Im Dezember hatte das Amtsgericht in Aschaffenburg eine Betreuung für ihn angeordnet, erklärte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (68). Zum Zeitpunkt des Messerangriffs befand sich der Afghane wieder in psychiatrischer Behandlung und sollte aus Deutschland ausreisen.

2 Seit wann war der Mann in Deutschland?

Laut Herrmann war der Mann im November 2022 eingereist. Vor rund anderthalb Monaten kündigte er den Ausländerbehörden dann schriftlich seine freiwillige Rückkehr nach Afghanistan an. Sein Asylverfahren sei daraufhin am 11. Dezember eingestellt worden, und er sei zur Ausreise aufgefordert worden. Der Verdächtige habe sich aber danach offenbar weiter in psychiatrischer Behandlung befunden, sagte Herrmann weiter.

3 Warum war O. weiter in Deutschland?

Er sollte ausreisen und wollte offenbar auch selbst Deutschland verlassen. O. soll in einem Brief an die Ausländerbehörde geschrieben haben: «Ich reise freiwillig aus.» Das berichtet die «Bild». Allerdings blieb er weiter in Deutschland. Der Afghane hielt sich nicht an Abmachungen und Termine. Und so blieb er weiter in Deutschland.

4 Was ist über das Motiv bekannt?

Das Motiv für den Angriff ist unklar, die Ermittler gehen aber von einem Zusammenhang mit den psychischen Erkrankungen des mutmasslichen Täters aus. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnräume in einer Flüchtlingsunterkunft wurden «keinerlei Hinweise auf eine radikale islamistische Gesinnung» gefunden. Dagegen wurden Medikamente gefunden, die zu seiner Erkrankung passten. Polizei und Staatsanwaltschaft erklärten am Abend, die Durchsuchung habe weitere Erkenntnisse zu der psychischen Erkrankung des Mannes gebracht.

5 Was ist über den Tatort bekannt?

Die Wahnsinnstat wurde im Schöntal Park begangen. Unter den Menschen in Aschaffenburg mittlerweile berüchtigt. Denn: Das Gelände nutzen gerne Drogendealer und Kleinkriminelle für ihre Geschäfte. Auch junge Männer, meist Flüchtlinge, treffen sich in dem Park. Besonders, wenn es dunkel wird, trauten sich manche nicht mehr in den Park. Darum erhöhte die Polizei auch die Präsenz vor Ort. Danach habe es positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung gegeben, wie die deutsche Polizei gegenüber der «NZZ» erklärt.

* Name bekannt