Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Unheilige Attacke auf dem Bodensee. (Symbolbild)

Eine Gruppe junger Christen im Alter von 16 bis 23 Jahren wurde am Mittwochmittag auf dem Bodensee angegriffen, als sie mit einem Mietboot unterwegs war.

Über ein Megafon verkündeten sie die «frohe Kunde Jesu», was einem 37-Jährigen offenbar missfiel. Der Mann griff die Gruppe mit seinem grösseren Schlauchboot an und rammte ihr Boot mindestens dreimal. Dabei ging ein junger Mann über Bord und verletzte sich leicht am Bein, wie der «Südkurier» berichtet.

Durch die Aufpralle entstand zudem ein Riss im Rumpf des Mietboots. Laut Zeugen fuhr der Angreifer auch mehrmals auf den im Wasser treibenden jungen Mann zu und drehte erst im letzten Moment ab. Die Gruppe alarmierte über Notruf die Wasserschutzpolizei.

Der flüchtende Täter wurde an Land von einer Polizeistreife gestellt. Bei ihm wurden Blutproben entnommen, da er möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand. In einem Abstellraum des Mannes fand die Polizei zudem zwei Gewehre, die beschlagnahmt wurden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen sollen sich bei der Wasserschutzpolizei melden.