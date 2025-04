Drei mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Organisationen appellieren an Trump (links) und Putin. Foto: AFP

Darum gehts Friedensnobelpreisträger fordern Trump und Putin zu Atomabrüstungsverhandlungen auf

Organisationen warnen vor katastrophalen Folgen für die gesamte Menschheit

USA und Russland besitzen zusammen 90 Prozent der weltweiten Atomwaffen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Drei mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Organisationen haben US-Präsident Donald Trump (78) und Kreml-Chef Wladimir Putin (72) zu Verhandlungen über eine Denuklearisierung aufgerufen. «In diesem Moment extremer nuklearer Gefahr fordern wir Sie auf, dringende Schritte zur Deeskalation der Spannungen zu unternehmen und bedeutsame Verhandlungen zur nuklearen Abrüstung aufzunehmen», schrieben die Organisationen in einem am Montag veröffentlichten Brief an die beiden Staatschefs. Die USA und Russland besitzen zusammen 90 Prozent der weltweiten Atomwaffen.

Unterzeichner des Appells sind die japanische Gruppe Nihon Hidankyo, die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (Ican) sowie die Organisation Ärzte gegen den Atomkrieg (IPPNW). «Das derzeitige Klima im Zusammenhang mit Atomwaffen ist das unbeständigste seit Jahrzehnten», erklärten die Nobelpreisträger. Sie warnten vor möglichen «katastrophalen Folgen für die gesamte Menschheit».

Die drei Organisationen riefen Trump und Putin auf, dem Beispiel des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan und des ehemaligen sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow zu folgen, die sich 1986 während des Kalten Krieges in Island getroffen und auf Schritte zur atomaren Abrüstung geeinigt hatten. «Die Ausweitung der Atomwaffenkapazitäten ist kein Weg zur Sicherheit», schrieben die drei Gruppen in ihrem Brief. «Sie erhöht nur das Risiko, dass diese Waffen versehentlich oder absichtlich eingesetzt werden.» Ziel müsse es sein, die Welt vom «Rande einer nuklearen Katastrophe» wegzuführen und den Fokus auf Abrüstung zu legen.