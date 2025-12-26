DE
Atemwege blockiert
Mann (†47) erstickt beim Weihnachtsessen an Panettone und Stück Mandarine

Ein Mann erstickte während eines Weihnachtsessens in der italienischen Stadt Turin an einem Stück Panettone und Mandarine. Die Rettungskräfte konnten den Mann nicht mehr retten.
Publiziert: 12:17 Uhr
Aktualisiert: 12:36 Uhr
Ein Stück Panettone und ein Stück Mandarine wurden dem Mann zum Verhängnis. (Symbolbild)
  • Ein Mann (†47) erstickte am 25. Dezember in Turin beim Dessert.
  • Ein Panettone-Stück und eine Mandarine blockierten seine Atemwege vollständig.
  • Trotz schneller Rettung war dem Mann nicht mehr zu helfen.
Tragisches Ende eines Weihnachtessens im Kreis der Familie: In der italienischen Stadt Turin ist ein Mann (†47) beim Dessert erstickt, wahrscheinlich an einem Bissen des traditionellen italienischen Weihnachtskuchens Panettone.

Das Kuchenstück und auch ein Stück Mandarine hätten offensichtlich seine Atemwege blockiert, berichten zahlreiche italienische Medien. Der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos zufolge bestätigte ein Gerichtsmediziner, dass der Tod durch ein Stück Panettone und ein Stück Mandarine verursacht worden sei.

Bruder meldet sich auf Facebook

Die Familienmitglieder hätten sofort die Rettungskräfte alarmiert, die binnen weniger Minuten eingetroffen seien, schreiben Medien, die teils auch den Namen und Fotos des Gestorbenen veröffentlichten. Dem Todesopfer sei jedoch nicht mehr zu helfen gewesen.

In den sozialen Medien nahmen viele Menschen Anteil – und bezogen sich auf einen Facebook-Eintrag, der dem Bruder des Gestorbenen zugeschrieben wird. «Du wirst immer in unseren Herzen bleiben», schreibt dieser demnach auf Facebook.

