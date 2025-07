Arktis-Flughafen Flugzeug trotzt extremem Wind bei Landung

Spektakuläre Landung in Kanadas Arktis: Ein Flugzeug kämpft gegen starken Seitenwind am abgelegenen Eureka Aerodrome in Nunavut. Arbeiter filmten den fast diagonalen Anflug bei extremen Wetterbedingungen in einer der kältesten Regionen der Welt.

Publiziert: 20:34 Uhr