Ein Schweizer wurde am Donnerstag in Como von der Polizei abgeführt. Der Grund: Er hatte mehrere Autos im Stadtzentrum beschädigt.

Darum gehts Schweizer beschädigt am Donnerstag in Como mehrere Autos mit Scheibenwischern

Mann führte illegal ein Messer und sprach nur Französisch

Randale in Como (I): Am Donnerstagnachmittag zeigte die Polizei in der norditalienischen Stadt einen 47-jährigen Schweizer an, der im Stadtzentrum mehrere Autos beschädigt haben soll.

Der Einsatz begann um 13.30 Uhr, nachdem ein Notruf von mehreren Anwohnern eingegangen war. Offenbar hatte der Mann es vor allem auf die Scheibenwischer der Autos abgesehen, die teilweise verbogen oder abgerissen waren.

Spitzige Nagelfeile dabei

Nach kurzer Zeit konnten die Polizisten den Mann ausfindig machen. Laut dem Nachrichtenportal Varese News ist er nicht vorbestraft und verfügt über keinen Wohnsitz in Italien. Er konnte sich offenbar nur auf Französisch verständigen. Weil er keine Ausweispapiere dabei hatte, wurde er zunächst auf eine Polizeiwache verbracht.

Der Mann wurde kontrolliert und schliesslich angezeigt. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten in seinem Rucksack ein Küchenmesser und in der Tasche seines Sweatshirts eine Nagelfeile mit spitzer Spitze.