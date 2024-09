Ein Schweizer sorgte in Deutschland für einen kuriosen Polizeieinsatz. Er schlief besoffen immer wieder auf der Hupe ein. (Symbolbild)

Johannes Hillig Redaktor News

Plötzlich hallte lautes Gehupe durch die Nacht in Rosenheim im deutschen Bundesland Bayern. Gegen 2.45 Uhr wurde die Polizei zu einem Parkhaus gerufen. Genervte Anwohner hatten sich gemeldet und ständiges Hupen gemeldet, wie «Rosenheim 24» berichtet.

Die Beamten rückten sofort aus und konnten das Rätsel schnell lösen. Kein technischer Defekt, sondern ein betrunkener Mann am Steuer. Ein Schweizer (31) fiel immer wieder in den Schlaf und machte es sich dann auf dem Lenkrad und auf der Hupe gemütlich. Und so kam es immer wieder zum Dauergehupe.

Schweizer sollte sich ein Hotelzimmer nehmen

Die Polizisten weckten den Mann und beendeten die Lärmbelästigung. Ein anschliessender Alkoholtest zeigte, dass der Schweizer ordentlich getankt hatte. Das Ergebnis: über 1,5 Promille.

Wo der Mann die Nacht verbrachte, ist unklar. Die Polizei riet ihm, ein Hotel zu suchen. Nach dem Einsatz gab es keine Meldung mehr über Gehupe im Parkhaus.