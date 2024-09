Eine Segelyacht ist in der Nordsee in Flammen aufgegangen und gesunken. Die verzweifelte Suche nach Überlebenden blieb bislang erfolglos.

Ein Schiff eines Offshorewindparks hat am späten Dienstag eine brennende Segelyacht gemeldet. (Archivbild)

AFP Agence France Presse

Auf der Nordsee ist in der Nacht zum Mittwoch eine Segelyacht ausgebrannt und gesunken. Das Unglück ereignete sich im deutsch-niederländischen Seegebiet etwa 50 Seemeilen nordwestlich der Nordseeinsel Borkum, wie die Seenotrettung in Bremen am Mittwoch mitteilte. Wie viele Menschen sich an Bord befanden, war zunächst unklar. Die umfangreiche Suche nach Überlebenden wurde am Mittwochmorgen ergebnislos abgebrochen.

Den Angaben zufolge meldete ein Schiff eines Offshorewindparks am späten Dienstag eine brennende Segelyacht. Mehrere Schiffe des Windparks liefen die zehn Meter lange Jacht an und nahmen Löscharbeiten vor. In der Nacht sank die Yacht. Woher sie stammte, war zunächst nicht bekannt. Die alarmierten Seenotretter suchten mit fünf Seerettungsbooten, mehreren Hubschraubern und einem Flugzeug das Wasser nach Verunglückten ab.