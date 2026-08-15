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Ausland
Russland greift Passagierzug in Odessa an
Angriff auf Passagierzug
Video zeigt den brennenden Führerstand
Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Passagierzug in der ukrainischen Region Odessa retteten der Lokführer und sein Assistent 340 Menschen das Leben. Sie selber starben.
Publiziert: 16:50 Uhr
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