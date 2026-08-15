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Angriff auf Passagierzug
Video zeigt den brennenden Führerstand

Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Passagierzug in der ukrainischen Region Odessa retteten der Lokführer und sein Assistent 340 Menschen das Leben. Sie selber starben.
Publiziert: 16:50 Uhr
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