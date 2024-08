121 mutmasslich an der Street Parade gestohlene Handys wurden von der italienischen Finanzpolizei bei einem Rumänen in einem Zug nach Mailand sichergestellt. Alle Telefone waren mit SIM-Karten ausgestattet.

An Street Parade gestohlen?

Die Polizei nahm dem mutmasslichen Handy-Dieb seine Beute ab. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die italienische Finanzpolizei hat in Como 121 mutmasslich an der Street Parade gestohlene Handys sichergestellt. Gefunden wurden die Mobiltelefone bei einem Rumänen (40), der in einem Eurocity-Zug aus Zürich nach Mailand reiste.

Die Handys seien in einer Tasche versteckt und in Alufolie eingewickelt gewesen, schrieb die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos am Dienstag. Alufolie kann die Handyortung bis zu einem gewissen Grad verhindern.

Alle Telefone waren mit SIM-Karten ausgestattet. Sie wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Handys verschwanden während der Street Parade

Ermittlungen über das schweizerisch-italienische Polizei-Kooperationszentrum (CCPD) in Chiasso ergaben, dass die Mobiltelefone während der Street Parade in Zürich am 10. August gestohlen wurden oder verloren gingen. Durch weitere Ermittlungen sollen die Eigentümer der Handys ausfindig gemacht werden. Der Mann mit rumänischen Wurzeln wurde wegen Hehlerei angezeigt, befindet sich jedoch auf freiem Fuss.

Eine Patrouille des Bundesamtes für Zoll- und Grenzsicherheit (Bazg) hatte bereits in der Nacht auf Sonntag nach der Streetparade bei einer Fahrzeugkontrolle in Rafz ZH im Grenzgebiet zu Deutschland rund 50 gestohlene Mobiltelefone sichergestellt. Die vier Autoinsassen stünden im Verdacht, an der Street Parade Taschendiebstähle verübt zu haben.