Ein BMW-SUV ist am Freitag in den Weihnachtsmarkt im deutschen Magdeburg gerast. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben. Der 50-jährige Fahrer aus Saudi-Arabien wurde festgenommen – er soll sich als Arzt in Deutschland aufhalten.

Am Freitagabend ist ein BMW-SUV in die Menschenmenge am Weihnachtsmarkt in der deutschen Stadt Magdeburg gefahren. Die Amokfahrt forderte mindestens zwei Tote, darunter ein Kleinkind. Zudem wurden zahlreiche Menschen verletzt, viele von ihnen schwer.

Die Behörden sprechen von einem Anschlag. Polizisten nahmen den Fahrer fest. Der Mann soll nach ersten Erkenntnissen 50 Jahre alt sein und aus Saudi-Arabien stammen. Wie «Bild» berichtet, soll er als Arzt am Klinikum Magdeburg arbeiten.

Video zeigt Verhaftung

Der TV-Sender MDR zeigt ein Video von der Verhaftung des mutmasslichen Täters. Die Aufnahme zeigt einen Polizisten mit gestreckter Waffe. Er befiehlt dem Verdächtigen: «Leg dich hin! Leg dich hin! Die Hände auf den Rücken!»

Der Verhaftete wohnt in Bernburg, rund 45 Kilometer von Magdeburg entfernt. Gemäss «Mitteldeutsche Zeitung» kam es dort nach der Amokfahrt ebenfalls zu einem Polizeieinsatz.

Die Behörden gehen von einem Einzeltäter aus. Der Verdächtige war nach Informationen aus Sicherheitskreisen bisher nicht auffällig oder als Islamist bekannt. Er lebt seit 2006 in Deutschland und hat eine unbefristete Aufenthaltsbewilligung als Arzt.