vor 54 Minuten

Das ist über den Täter bekannt

Der festgenommene Verdächtige in Magdeburg ist den deutschen Behörden nach Informationen aus Sicherheitskreisen bislang nicht als Islamist bekannt gewesen. Der Mann soll nach ersten Erkenntnissen etwa 50 Jahre alt sein und aus Saudi-Arabien stammen. Er soll laut «Bild» als Arzt am Klinikum Magdeburg gearbeitet haben. Nach Angaben von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff handelt es sich um einen Einzeltäter. Er wohnt in Bernburg (rund 45 Kilometer von Magdeburg entfernt), lebt seit 2006 in Deutschland und hat eine unbefristete Aufenthaltsbewilligung. Wie die «Mitteldeutsche Zeitung» berichtet, läuft in Bernburg derzeit ein Polizeieinsatz.