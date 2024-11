Österreich ist in Alarmbereitschaft: Der mutmassliche Doppelmörder Roland Drexler ist weiterhin auf der Flucht. Sein Auto wurde in einem Waldstück entdeckt, doch Drexler bleibt unauffindbar. Die Polizei warnt vor seiner Gefährlichkeit.

Auf einen Blick Suche nach Doppelmörder Roland Drexler hält Österreich in Atem

Polizei durchkämmt Waldgebiet und warnt Bevölkerung vor Gefahr

Die Suche nach dem mutmasslichen Doppelmörder Roland Drexler (56) hält Österreich in Atem. Am Freitag gab es eine erste Spur zum Amok-Jäger. In einem Waldstück in Oberösterreich fand ein Zeuge Drexlers Auto. Er alarmierte sofort die Polizei.

Bislang führte dieser Hinweis jedoch nicht zum Flüchtigen. Im Interview mit der «Kronen Zeitung» spricht Polizeisprecher Michael Babl über den herausfordernden Einsatz. Er betont: «Es ist weiterhin so, dass der Mann wahrscheinlich am Leben ist.»

«Wir glauben, dass er herumläuft»

Wie lange der weisse VW Caddy bereits in dem Waldstück zwischen den beiden Tatorten Arnreit und Altenfelden gestanden habe, wisse man aktuell noch nicht. Jedoch gehen die Ermittler nicht davon aus, dass es schon die ganze Zeit dort war.

Laut Polizei ist Drexler sehr gefährlich. «Im Moment geht es darum, den mutmasslichen Doppelmörder zu finden. Das ist unser Fokus. Wir gehen davon aus, dass er bewaffnet ist und herumläuft.»

Polizei durchsucht Hütten und Verstecke

Die Suche konzentriere sich nun auf das weitläufige Waldgebiet, in dem das Auto gefunden wurde. «Es wird Stück für Stück abgesucht. Es gibt natürlich, wie man sich vorstellen kann, relativ viele Verstecke. Es ist leicht möglich, dass man dort Unterschlupf findet. Darum durchsuchen wir Verschlage, Hütten etc.» Zum Inhalt des Autos und möglichen Komplizen Drexlers will der Polizeisprecher derweil keine Angaben machen.

Die Bevölkerung in der Umgebung wird zur Vorsicht gemahnt. «Weil wir glauben, dass er bewaffnet ist, ist es auch gefährlich, wenn man sich jetzt in der Nähe des Auto-Fundorts bewegt. Wir raten der Bevölkerung, zu Hause zu bleiben», so der Appell des Polizeisprechers.

«Das ist unsere Arbeit»

Seit Montag sind rund 250 bis 300 Einsatzkräfte rund um die Uhr im Einsatz, wie Babl erklärt. Auf die Frage nach der Belastung für die Einsatzkräfte sagt er: «Es ist natürlich einerseits belastend, andererseits sehr anstrengend, ständig auf der Suche zu sein und den Hinweisen nachzugehen. Aber das ist unsere Arbeit, und die machen wir natürlich.»

Die Bevölkerung wird gebeten, verdächtige Beobachtungen sofort zu melden, aber keine Eigeninitiative zu ergreifen. Die Sicherheitskräfte setzen alles daran, den mutmasslichen Täter zu fassen, bekräftigt der Beamte.