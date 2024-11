Roland Drexler hat zwei Menschenleben auf dem Gewissen. Foto: LPD 1/8

Auf einen Blick Die Jagd nach Roland Drexler hält Oberösterreich in Atem

Drexler könnte sich in den Wäldern des Mühlviertels versteckt haben

Jessica von Duehren Co-Ressortleiterin Desk/Teamlead News

Die Jagd nach Roland Drexler (56) hält Oberösterreich weiter in Atem. Seit der Amok-Jäger am Montag zuerst Kirchbergs Bürgermeister Franz Hofer (†64) mit zwei Schüssen tötete und danach den Ex-Polizisten Josef H.* (†64) in seiner Stube mit einem Kopfschuss hinrichtete, fehlt von Drexler jede Spur.

Eine EU-weite Fahndung verlief bislang erfolglos. Aktuell prüfen die Ermittler drei mögliche Szenarien, wie die «Kronenzeitung» berichtet.

Szenario 1

Drexler könnte sich in den Wäldern des Mühlviertels versteckt haben. Die dichte Vegetation und das unwegsame Gelände erschweren die Suche erheblich. Spezialeinheiten durchkämmen das Gebiet, bisher ohne Erfolg. Dieses Szenario bereitet der Polizei die grösste Sorge – schliesslich hatten die Ermittler unmittelbar nach den Taten 50 Personen unter Polizeischutz gestellt, weil sie weitere Opfer befürchteten. Mittlerweile gelten 20 Personen als nicht mehr gefährdet.

Szenario 2

Der Amok-Jäger hat sich nach den tödlichen Schüssen auf Hofer und Josef H. selbst das Leben genommen. In diesem Fall ist es nur eine Frage der Zeit, bis Polizisten oder Spaziergänger seine Leiche finden.

Szenario 3

Drexler hat sich ins Ausland abgesetzt. Der zweite Tatort liegt nur 15 Minuten von der tschechischen Grenze entfernt – und die Grenzübergänge dort sind nicht mit Kameras mit Kennzeichenerfassung ausgestattet.

Polizei rät von Spaziergängen ab

Solange keine Klarheit über den Verbleib des mutmasslichen Doppelmörders herrscht, ruft die Polizei zu besonderer Vorsicht auf. Es gilt ein Jagdverbot, ausserdem sollten Zivilisten keine Wanderungen im Bezirk Rohrbach machen.