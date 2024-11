Am Dallas Love Field Airport wurde am Freitag nur Minuten vor dem Start eine Maschine der Southwest Airlines von einer Kugel getroffen. Das Flugzeug kehrte zum Gate zurück und wurde aus dem Verkehr genommen.

Am Flughafen in Dallas

1/4 Am Dallas Love Field Airport wurde nur Minuten vor dem Start eine Maschine der Southwest Airlines von einer Kugel getroffen. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Ein Flugzeug der Southwest Airlines wurde am Freitagabend in Dallas von einer Kugel getroffen. Die Passagiere wurden evakuiert

Während der Ermittlungen der Polizei war die Landebahn vorübergehend gesperrt

Die Fluggesellschaft erlebte diese Woche gleich mehrere negative Vorfälle Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Cédric Hengy Redaktor News

Am Freitagabend kurz vor 22 Uhr wurde ein Flugzeug der US-amerikanischen Fluggesellschaft Southwest Airlines am Dallas Love Field Airport von einer Kugel getroffen. Dies nur unmittelbar vor dem Abheben in Richtung Indianapolis.

Das Projektil habe die rechte Seite der Maschine getroffen, woraufhin sie zum Gate zurückrollte, teilte die Fluggesellschaft in einer Erklärung mit und fügte hinzu, dass die Strafverfolgungsbehörden benachrichtigt worden seien.

Passagiere konnten Flugzeug sicher verlassen

Die Maschine wurde daraufhin aus dem Verkehr gezogen. Verletzte habe es keine gegeben. Die Passagiere konnten das Flugzeug sicher verlassen, teilte der Flughafen in einer Erklärung mit. Laut der Airline seien die Fluggäste auf einem anderen Flug untergebracht worden. Während der Ermittlungen der Polizei war die Landebahn vorübergehend gesperrt, inzwischen ist diese aber wieder geöffnet.

Southwest Airlines macht derzeit gleich wegen mehreren negativen Vorfälle von sich reden. Fast zeitgleich kam es beim Flughafen in Denver zu einer hitzigen Szene. Nachdem der Handyakku eines Passagiers Feuer gefangen hatte und dadurch ein Flugzeugsitz in Brand geriet, mussten die 108 Reisende evakuiert werden.

Vier negative Vorfälle in einer Woche

Vorläufigen Berichten zufolge wurde ein Passagier während der Evakuierung leicht verletzt, und der Passagier, dessen Telefon Feuer fing, werde derzeit wegen Verbrennungen behandelt, teilte die in Dallas ansässige Fluggesellschaft in einer Erklärung mit. Besatzungsmitglieder konnten den Sitzbrand löschen, hiess es in der Erklärung.

Vergangenen Mittwoch erst musste eine Maschine der Southwest Airlines aus Oakland Richtung Nevada eine Notlandung durchführen, nachdem die Besatzung ein mögliches mechanisches Problem mit den Landeklappen des Flugzeugs gemeldet hatte. Die Maschine wurde zum Sacramento International Airport in Kalifornien umgeleitet, wo sie gegen 20 Uhr sicher landete.

Zuvor hatte es Anfang Woche einen ähnlichen Vorfall gegeben, als ein Flug der Southwest Airlines nach einem Triebwerksschaden zum San Jose Mineta International Airport zurückkehren musste.