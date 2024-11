1200 Kilometer Reichweite China zeigt erstmals seinen neuen Stealth-Kampfjet

An einer Flugschau im Süden Chinas wird das hochmoderne Tarnkappenflugzeug J-35A vorgestellt. Die Reichweite der J-35A, die in der Luft betankt werden kann, wird mit 1200 km angegeben. Das Flugzeug soll Anfang 2025 in Serienproduktion gehen und auch exportiert werden.