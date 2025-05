Eine Explosion vor einer Fruchtbarkeitsklinik in Palm Springs, Kalifornien, forderte am Samstag ein Todesopfer. Behörden stufen den Vorfall als vorsätzlichen Gewaltakt ein und ermitteln in alle Richtungen, einschliesslich eines möglichen Terroranschlags.

Trümmerfeld erstreckt sich über mehrere Häuserblocks, einige Gebäude schwer beschädigt

Eine Explosion in einer Fruchtbarkeitsklinik in Palm Springs, Kalifornien, hat am Samstag ein Todesopfer gefordert und wird von den Behörden als «vorsätzlicher Gewaltakt» eingestuft.

Wie die «New York Post» berichtet, ereignete sich der Vorfall am Vormittag vor dem American Reproductive Centers. Laut Bürgermeister Ron DeHarte könnte die Detonation von einem vor der Klinik parkierten Auto ausgegangen sein. Feuerwehrchef Paul Alvarado erklärte in einer Stellungnahme: «Die Explosion scheint ein vorsätzlicher Gewaltakt zu sein. Das Trümmerfeld erstreckt sich über mehrere Häuserblocks, wobei einige Gebäude schwer beschädigt wurden.»

Die Identität des Opfers ist bislang unbekannt. Das FBI ist vor Ort und untersucht, ob es sich um einen gezielten Anschlag handelt. Die Klinik, die In-vitro-Fertilisation und andere Fruchtbarkeitsbehandlungen anbietet, war zum Zeitpunkt der Explosion geschlossen.

Dr. Maher Abdallah, der Leiter der Klinik, zeigte sich schockiert: «Ich habe wirklich keine Ahnung, was passiert ist. Gott sei Dank hatten wir heute keine Patienten.» Er bestätigte, dass alle Mitarbeiter in Sicherheit seien und keine der in der Klinik gelagerten Embryonen zu Schaden gekommen seien.

Augenzeugen berichteten von der Wucht der Explosion. Claudio Chavez, Inhaber eines nahe gelegenen Geschäfts, schilderte: «Es fühlte sich definitiv wie eine Explosion an. Es war so laut, dass es sich anfühlte, als würde mein ganzer Körper erschüttert.» Die Polizei von Palm Springs schloss zunächst weder einen Terroranschlag noch andere Ursachen aus. Lt. William Hutchinson erklärte gegenüber der «Desert Sun»: «Alles steht in Frage, einschliesslich ob es sich um einen Terrorakt handelt.»

Die Explosion war in der ganzen Stadt zu spüren und hinterliess eine Spur der Verwüstung. Trümmer und Glasscherben bedeckten die Strasse vor dem Zentrum. Anwohner berichteten von Rauch über der Stadt und einem seltsamen Geruch nach der Detonation. Die Ermittlungen zur genauen Ursache und den Hintergründen der Explosion laufen auf Hochtouren. Neben lokalen Behörden sind auch bundesstaatliche Ermittler eingeschaltet.