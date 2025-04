In China kam es am Mittwoch zu einer Explosion. Auf einem Video sind brennende Autos und viel Rauch zu sehen. Was zu der Explosion führte ist noch unklar.

Heftige Explosion in Wohngebiet in China

Am Mittwochnachmittag (Ortszeit) kam es in der Provinz Shaanxi, in der Millionenstadt Taiyuan, zu einer Explosion. Wie mehrere chinesische Medien schreiben, ereignete sich die Detonation gegen 13.17 Uhr. Die Detonation soll sich in einem Wohngebiet ereignet haben. Es entwickelte sich starker Rauch, wie auf einem Video zu sehen ist und bei den Häusern zersplitterten Fensterscheiben.

Wie mehrere Medien schreiben, seien mindestens 17 Menschen verletzt worden. Der Brand sei gegen 15 Uhr gelöscht gewesen, die Feuerwehr jedoch immer noch im Einsatz, heisst es.

