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Indische Familie will Mann per Post verschicken – für Klicks
Alles für die Klicks
Familie versucht, Mann per Post zu verschicken
Eine Familie im indischen Bengaluru sorgte am Dienstag für einen Skandal: Sie versuchte, einen älteren Mann per Paketpost zu versenden.
Publiziert: vor 17 Minuten
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