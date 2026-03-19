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Familie versucht, Mann per Post zu verschicken

Eine Familie im indischen Bengaluru sorgte am Dienstag für einen Skandal: Sie versuchte, einen älteren Mann per Paketpost zu versenden.
Publiziert: vor 17 Minuten
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