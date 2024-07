Die Polizei in den USA hat ein Ufo auf der Autobahn gestoppt. Darin sassen aber keinen Ausserirdischen, sondern verkleidete Menschen.

Alien-Alarm in den USA

1/4 Sieht aus wie ein Ufo, kann aber nicht fliegen: Zwei Alien-Fans waren in diesem seltsamen Gefährt auf der US-Autobahn unterwegs.

Plötzlich schoss ein Ufo an ihnen vorbei. Das ungewöhnliche Gefährt überholte auf der Autobahn einen Streifenwagen der Oklahoma Highway Patrol. Die Folge: Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stoppten das seltsame Ding auf Rädern. Der offizielle Grund für die Kontrolle: fehlendes Kontrollschild.

Am Steuer sassen allerdings keine grünen Männchen, sondern zwei Frauen aus dem US-Bundesstaat Indiana. Sie erklärten der Polizei, dass sie auf dem Weg zum Ufo-Festival von Roswell in New Mexiko waren. Dort feiern Alien-Fans aus aller Welt jedes Jahr zwischen dem 5. und 7. Juli die «Faszination mit extraterrestrischen Phänomenen und die Wunder, die uns hinter den sichtbaren Sternen erwarten».

«Diese Begegnung war nicht von dieser Welt»

Die beiden Frauen bekamen eine Verwarnung und durften dann «weiterfliegen», wie die Polizei auf Facebook mitteilte und dazu gleich ein paar Fotos vom Ufo-Auto veröffentlichte. Polizist Ryan Vanvleck liess es sich nicht nehmen, ein Selfie mit dem silbernen, kreisförmigen Gefährt zu machen. «Es passiert ja nicht alle Tage, dass du ein Ufo anhältst.» Um dann noch weiter zu erklären: «Diese freundlichen Humanoiden sind in Frieden gekommen und auf dem Weg nach Roswell zu ihrem Festival!»

Das Interessante: Auch in Missouri wurde dasselbe Ufo von der Polizei gestoppt – diesmal wegen eines «illegalen Fahrstreifenwechsels». Der Sheriff von Crawford County stellte ebenfalls einen Schnappschuss davon auf die Facebook-Seite und schrieb: «Diese Begegnung war nicht von dieser Welt. Weil die Fahrerin so nett und ihr Vehikel so interessant war, haben wir davon abgesehen, einen Strafzettel auszustellen und ihr eine gute Weiterreise gewünscht.»