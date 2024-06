Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/4 Bei Las Vegas wurde diese Stele entdeckt.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Polizeibehörde im Bezirk der Kasino-Stadt Las Vegas in Nevada gab in ihren sozialen Medien den Fund eines «mysteriösen Monolithen» in der Nähe des Berggipfels Gass Peak bekannt.

«Wie ist er da hochgekommen?», schrieb die Polizei zu Fotos von der rechteckigen Struktur in der kargen Felslandschaft. In der metallischen Stele spiegelt sich umliegendes Geröll und Gestrüpp wider. Sie sei von Mitarbeitern der Behörde am Wochenende gesichtet worden. Wer sie aufgestellt hat, war zunächst unklar. Das Wandergebiet mit dem über 2100 Meter hohen Gass Peak ist rund 30 Kilometer von Las Vegas entfernt.

Hommage an Filmklassiker?

Im November 2020 war im US-Bundesstaat Utah ein erster ähnlicher Monolith aufgetaucht. Danach wurden eine Reihe Stelen weltweit entdeckt – etwa auf der britischen Isle of Wight, in einem Naturgebiet im Norden der Niederlande und in der südhessischen Taunusgemeinde Sulzbach oder beim Schloss Neuschwanstein. Auch nahe der kanadischen Metropole Toronto gab es 2021 einen derartigen Fund. Zuletzt wurde im März in einer Hügellandschaft in Wales ein Monolith gesichtet. Teilweise waren die Strukturen nach kurzer Zeit wieder verschwunden.

Bei der ersten Stele in Utah gab es einige Hinweise darauf, dass ein Künstler diese hatte aufstellen lassen. Viele halten es für möglich, dass der aufsehenerregende Fund Nachahmer auf den Plan rief. Es kam auch zu Rätselraten in den sozialen Medien. Einige vermuteten eine Hommage an den Science-Fiction-Film «2001: Odyssee im Weltraum» (1968), in dem ähnliche Objekte eine Rolle spielen – andere glaubten, dass Aliens am Werk gewesen sein sollen.