Afghane wollte österreichischen Regierungschef Karl Nehammer köpfen

1/4 Karl Nehammer hat auf Instagram eine Morddrohung erhalten.

Marian Nadler Redaktor News

Ein afghanischer Staatsbürger, dem in Österreich Asyl gewährt wurde, hat den österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer (51) mit dem Tod bedroht. Das berichtet «Heute».

In einer Instagram-Direktnachricht schrieb der Mann demnach in der vergangenen Woche: «Ändere dich oder ich bringe dich im Parlament um. Ich werde dir den Kopf abschneiden.» Nehammers Team meldete die Hass-Nachricht an den Verfassungsschutz.

Der Tatverdächtige konnte anschliessend ausfindig gemacht und in Telfs in Tirol verhaftet werden. Ermittlungen zufolge hatte der Migrant angegeben, Christ zu sein, obwohl er über ein radikal-islamistisches Weltbild verfügte. Er soll in der Vergangenheit auch durch frauenfeindliches Verhalten aufgefallen sein.

Innenminister knallhart

Wie «Heute» weiter schreibt, war sein Asylantrag zunächst abgelehnt worden. Gemeinsam mit einem Anwalt legte er jedoch erfolgreich Beschwerde gegen die Entscheidung ein und erhielt letztlich Asyl. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Innenminister Gerhard Karner (56) macht gegenüber «Heute» klar: «Wir dulden keine islamistischen Umtriebe und Morddrohungen.» Das Internet sei kein rechtsfreier Raum. «Gegen islamistische Extremisten wird kompromisslos und mit der vollen Härte des Rechtsstaates vorgegangen.»

Der radikale Islamismus ist in unserem Nachbarland erneut in den Fokus der Sicherheitsbehörden geraten, nachdem zwei mutmassliche IS-Anhänger vor wenigen Tagen versucht hatten, einen Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien zu verüben. Dank des Tipps aus US-Geheimdienstkreisen konnte Schlimmeres verhindert werden.