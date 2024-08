Mit Baum kollidiert Schweizer Drachenflieger (40) stürzt in Vorarlberg (Ö) ab – schwer verletzt

Ein Schweizer ist am Sonntag in Österreich abgestürzt. Er kollidierte aus ungeklärter Ursache mit einem Baum und fiel aus 10 bis 15 Metern Höhe zu Boden. Der Mann verletzte sich schwer an der Wirbelsäule.