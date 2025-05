1/5 «Ich habe genug getan» – mit diesen Worten kündigte Elon Musk seinen Teil-Rückzug aus der US-Politik an. Foto: AFP

Darum gehts Elon Musk reduziert künftig politische Ausgaben und Engagement deutlich

Musk war enger Berater von Trump und leitete das Doge-Ministerium

Tesla erlitt Imageschaden, Boykottaufrufe in Europa und den USA folgten

Daniel Macher Redaktor News

Die Hoffnung an ihn war gross – seine Auftritte und Versprechungen noch grösser. Nun hat Tech-Milliardär Elon Musk (53) angekündigt, seine Ausgaben für Politik künftig «deutlich» reduzieren. «Was politische Ausgaben angeht, werde ich in Zukunft deutlich weniger tun», sagte er am Dienstag per Video zugeschaltet bei einem Wirtschaftsforum in Doha.

Auf Nachfrage, warum er sein Engagement zurückfahren wolle, sagte der per Video zugeschaltete Musk: «Ich denke, ich habe genug getan.»

Die Republikaner verlieren damit einen ihrer grössten Sponsoren. Musk gilt als der reichste Mensch der Welt (433,9 Milliarden US-Dollar) und hatte Hunderte Millionen Dollar in den Präsidentschaftswahlkampf von Donald Trump (78) gesteckt. In Washington war bereits viel darüber spekuliert worden, ob der Tech-Mogul dies fortsetzen würde.

Doge-Bilanz bisher mässig

Musk war im Januar zum engen Berater von US-Präsident Trump berufen worden. Zudem wurde er mit der Verkleinerung des US-Regierungsapparats beauftragt. Dazu wurde das sogenannte Department of Government Efficiency, kurz Doge, geschaffen. Bereits nach kurzer Zeit wurden seine Massnahmen innerhalb des Landes stark kritisiert. Ministerien wurden eingestampft, Zehntausende verloren ihre Jobs.

Der Tesla-Chef kündigte nun an, diese Tätigkeit einzuschränken und nur noch zwei Tage die Woche dort zu arbeiten. Inwiefern sich dieser Rückzug auf Raten auf das Ministerium auswirken wird, bleibt abzuwarten. Die bisherige Bilanz für Musks Doge fällt gelinde gesagt durchwachsen aus.

Der Schaden, der durch den massiven Kosten- und Personalabbau entstand, ist gross. Zudem wurden viele Doge-Entscheidungen von Gerichten gestoppt oder zumindest aufgehalten. Darüber hinaus stiess Musks Vorgehen zusehends auch bei der US-Regierung auf Kritik.

Will sich wieder auf seine Firmen konzentrieren

Tesla hatte durch Musks politische Arbeit einen erheblichen Imageschaden erlitten. Dazu hatte auch seine offene Unterstützung für die deutsche Rechtsaussen-Partei AfD beigetragen. Aus Protest gegen Musk und die Politik der Trump-Regierung gab es Boykottaufrufe gegen Tesla in Europa und den USA. Tesla-Verkaufsräume wurden angegriffen, Fahrzeuge in Brand gesetzt.

Auf die Frage, ob er sich Sorgen über die Auswirkungen seiner politischen Arbeit auf den Absatz Teslas mache, sagte Musk, dass das Unternehmen gut laufe. Abgesehen von Europa «sind wir überall sonst stark», sagte er. Trotzdem wolle er sich nun wieder mehr auf seine Firmen konzentrieren, zu denen auch das Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen SpaceX zählt.