DE
FR
Abonnieren

«Absicht, einen Krieg zu entfachen»
Kim Jong Un bläst zur Atom-Aufrüstung

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kündigte die Ausweitung seines Atomwaffenprogramms an. Kim begründet dies mit gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas, die er als Kriegsabsicht interpretiert.
Publiziert: 09:54 Uhr
|
Aktualisiert: vor 54 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Kim Jong Un bei der Besichtigung eines Zerstörers.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Kim Jong Un verkündet Ausweitung des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms
  • USA und Südkorea führen gemeinsame Militärübungen durch
  • Nordkoreas Machthaber besichtigt Zerstörer der Marine am Montag
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Janine Enderli und Keystone-SDA

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un (41) hat die Ausweitung des Atomwaffenprogramms Pjöngjangs verkündet. Jüngste gemeinsame Militärübungen der US-Streitkräfte mit der südkoreanischen Armee zwängen Nordkorea zu einer «schnellen Erweiterung der atomaren Aufrüstung», sagte Kim nach Angaben der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA vom Dienstag. Das Verhalten der USA und Südkoreas sei «die offensichtlichste Kundgabe ihrer Absicht, einen Krieg zu entfachen».

Kims Aussagen erfolgten während der Besichtigung eines Zerstörers der nordkoreanischen Marine am Montag. Der nordkoreanische Machthaber lobte dabei auch den Fortschritt bei der Aufrüstung der Seestreitkräfte Pjöngjangs mit Atomwaffen.

Mehr zu Nordkorea
Kim Jong Un macht Armee beunruhigende Ansage
Kriegsbereitschaft Nordkoreas
Kim Jong Un macht Armee beunruhigende Ansage
Putin plant Treffen mit Kim Jong Un
Lawrow spricht Einladung aus
Putin plant Treffen mit Kim Jong Un

USA: «An Verteidigung orientiert»

Am Montag hatten die südkoreanische und die US-Armee ihre jährliche Militärübung zur Vorbereitung auf mögliche Bedrohungen durch Nordkorea begonnen. Nach Angaben der US-Armee handelt es sich um «eine an der Verteidigung orientierte Übung».

Am Freitag hatte Südkoreas Präsident Lee Jae Myung verkündet, Nordkoreas politisches System zu respektieren und ein «militärisches Vertrauen» mit Pjöngjang aufbauen zu wollen. Einen Tag zuvor hatte Kims Schwester Kim Yo Jong erklärt, Nordkorea habe «keine Absicht, die Beziehungen zu verbessern».

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen