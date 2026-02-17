Zwei Skifahrer sterben bei Lawinenabgang in Frankreich

Am Dienstagmorgen sind zwei Freerider bei einem Lawinenabgang in La Grave in Frankreich ums Leben gekommen. Ein Bergführer wurde verletzt, zwei weitere Skifahrer hatten Glück.

Darum gehts Lawine tötet zwei Skifahrer am Dienstag in der französischen Region Hautes-Alpes

Ein Bergführer verletzt, zwei andere Skifahrer blieben unverletzt

Unglück ereignete sich im Skigebiet Côte Fine bei La Grave

Marian Nadler Redaktor News

Sie waren abseits der Piste unterwegs: Zwei Skifahrer kamen am Dienstagmorgen bei einer Lawine in der Region Hautes-Alpes in Frankreich ums Leben. Das teilte die Staatsanwaltschaft von Gap mit. Der Vorfall ereignete sich demnach auf dem Gebiet der Gemeinde La Grave im Skigebiet Côte Fine.

Ein Bergführer wurde ebenfalls verletzt. Zwei weitere Skifahrer hatten Glück und blieben unverletzt, berichtet die Nachrichtenagentur AFP.