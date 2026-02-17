DE
FR
Abonnieren

Abseits der Piste
Zwei Skifahrer sterben bei Lawinenabgang in Frankreich

Am Dienstagmorgen sind zwei Freerider bei einem Lawinenabgang in La Grave in Frankreich ums Leben gekommen. Ein Bergführer wurde verletzt, zwei weitere Skifahrer hatten Glück.
Publiziert: vor 25 Minuten
Kommentieren
Zwei Freerider sind am Dienstag in den französischen Alpen bei einem Lawinenabgang ums Leben gekommen. (Symbolbild)
Foto: Shutterstock

Darum gehts

  • Lawine tötet zwei Skifahrer am Dienstag in der französischen Region Hautes-Alpes
  • Ein Bergführer verletzt, zwei andere Skifahrer blieben unverletzt
  • Unglück ereignete sich im Skigebiet Côte Fine bei La Grave
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Sie waren abseits der Piste unterwegs: Zwei Skifahrer kamen am Dienstagmorgen bei einer Lawine in der Region Hautes-Alpes in Frankreich ums Leben. Das teilte die Staatsanwaltschaft von Gap mit. Der Vorfall ereignete sich demnach auf dem Gebiet der Gemeinde La Grave im Skigebiet Côte Fine.

Ein Bergführer wurde ebenfalls verletzt. Zwei weitere Skifahrer hatten Glück und blieben unverletzt, berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen