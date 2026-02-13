Nahe des Arc de Triomphe hat ein Mann am Freitag einen Polizisten mit einem Messer angegriffen. Die Polizei reagierte mit Schüssen – der mutmassliche Terrorist schwebt in Lebensgefahr. Er hatte den Anschlag zuvor telefonisch angekündigt.

Darum gehts Ein Mann griff am Freitagabend in Paris einen Polizisten mit Messer an; die französische Polizei schoss ihn nieder

Der Angriff wird als mutmasslicher Terroranschlag behandelt; der Täter schwebt in Lebensgefahr

Der Mann war bekannt, kündigte zuvor Anschlag und Soldatenmord telefonisch an

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Freitagabend gegen 18 Uhr kam es am Arc de Triomphe in Paris während der Wiederentzündung der Flamme des Unbekannten Soldaten zu einem Vorfall. Ein Mann bedrohte einen Polizisten mit einem Messer und verletzte ihn leicht an der Hand, berichten verschiedene französische Medien, etwa BFMTV und RTL, übereinstimmend.

Die Beamten schossen auf den Verdächtigen und «neutralisierten» ihn. Die Nationale Anti-Terror-Staatsanwaltschaft (PNAT) gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass sie den Fall übernommen und Ermittlungen eingeleitet hat. «Ein Richter der Nationalen Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ist auf dem Weg zum Tatort in Paris», so die PNAT.

Nach Angaben französischer Medien handelt es sich beim Tatverdächtigen um um den französischen Staatsbürger Brahim B.* (48), der wegen einer terroristischen Messerattacke auf zwei Polizisten in Brüssel verurteilt wurde.

Getroffener schwebt in Lebensgefahr

Wie «Le Parisien» berichtet, nahmen drei Mitglieder der mobilen Gendarmerie an der Zeremonie am Arc de Triomphe teil, als einer der Beamten von dem Mann attackiert wurde. Laut einer Quelle aus dem Umfeld der Ermittlungen sei noch unklar, warum die Person den Polizisten mit einem Messer attackierte.

Ein anwesender Polizist, der als Fahrer fungierte, habe laut der Zeitung daraufhin mehrere Schüsse abgegeben. Nach Informationen von «Le Parisien» befindet sich der Getroffene in einem kritischem Zustand und schwebt im Spital in Lebensgefahr.

Aus Sicherheitsgründen ist der Bahnhof Charles de Gaulle-Étoile für die Öffentlichkeit geschlossen, teilte der Pariser ÖV-Betreiber RATP auf der Plattform X mit.

Verdächtiger soll die Attacke der Polizei zuvor mitgeteilt haben

Der Verdächtige sei der Polizei bekannt, berichtet der französische Sender TF1 unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld der Ermittlungen. Laut TF1 soll B. bereits am Freitagnachmittag die Polizeistation Aulnay-sous-Bois in Seine-Saint-Denis angerufen haben. «Ich werde einen Anschlag in Paris verüben und Soldaten töten», soll der Verdächtige laut derselben Quelle gesagt haben.

B. wurde 2013 in Belgien wegen einer Messerattacke auf zwei Polizisten in Brüssel im Juni 2012 verurteilt. Nach seinen damaligen Aussagen wollte er das Land für das Burkaverbot «bestrafen». Er wurde wegen Mordversuchs, Besitzes einer verbotenen Waffe und Widerstands gegen die Staatsgewalt zu 17 Jahren Haft verurteilt, wurde vor zwei Monaten jedoch vorzeitig entlassen.

B. untersteht in Frankreich einer individuellen Überwachungsmassnahme (MICAS). Er sei an bestimmte Auflagen gebunden gewesen, beispielsweise die Pflicht, sich täglich bei der Polizei zu melden, berichtet TF1.

Der französische Innenminister Laurent Nuñez (61) ist vor Ort. Auf dem Place de l'Étoile sagte er gegenüber der Medien: «Ein Mann versuchte aus derzeit noch unbekannten Gründen, Gendarmen mit einem Messer anzugreifen. Einer der Gendarmen setzte seine Waffe ein.» Laut dem Innenminister befindet sich der Verdächtige «in einem sehr ernsten Zustand».

*Name bekannt

+++ Update folgt +++