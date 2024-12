Trump verspottet Trudeau mit Kanada-Flagge – und Matterhorn!

Donald Trump hat vorgeschlagen, Kanada zum 51. US-Bundesstaat zu machen. Jetzt ärgert er den kanadischen Premier zusätzlich mit einem KI-generierten Bild. Dieses zeigt ihn jedoch statt in einer kanadischen Landschaft versehentlich vor dem Matterhorn.

Georg Nopper Redaktor News

Aus Angst vor hohen US-Importzöllen für kanadische Waren hat der kanadische Premier Justin Trudeau (52) den designierten US-Präsidenten Donald Trump (78) am Freitag in dessen Anwesen Mar-a-Lago in Florida besucht. Er wollte nach entsprechenden Drohungen Trumps die Wogen glätten. Offiziell ist nach dem Abendessen von einem «sehr produktiven Treffen» die Rede. Es seien «viele wichtige Themen» besprochen worden, die «beide Länder gemeinsam angehen» müssten.

Ganz so ernst ging es bei dem Treffen jedoch offenbar nicht zu und her. Wie der US-Sender Fox News in der Folge berichtete, soll Trump dem Besucher aus dem Norden vorgeschlagen haben, Kanada könne der 51. Bundesstaat der USA werden. Jetzt legt Trump mit einem durch Künstliche Intelligenz (KI) erzeugten Bild noch einen drauf – und bringt dabei aus Versehen auch die Schweiz ins Spiel.

Landschaft für Schweizer leicht erkennbar

Das auf Trumps Plattform Truth Social veröffentlichte Bild zeigt Trump in einer Gebirgslandschaft auf einem Felsen stehend. Neben ihm: eine Kanada-Flagge. In Anlehnung an die kanadische Nationalhymne mit dem Titel «O Canada» schrieb Trump dazu «Oh Canada!». Doch mit Kanada hat die Landschaft, die Trump auf dem Bild im Blick hat, wenig zu tun.

Die KI erwies sich in diesem Fall als wenig intelligent und setzte den US-Präsidenten – für Schweizer leicht erkennbar – in eine Landschaft mit dem Matterhorn als prägnanteste Bergspitze!

In erster Amtszeit wollte er Grönland kaufen

Trump hatte bereits während seiner ersten Amtszeit damit Schlagzeilen gemacht, ein ausländisches Gebiet in die USA einverleiben zu wollen. Damals im Sommer 2019 ging es darum, Grönland zu kaufen. Dänemark, zu dessen Staatsgebiet die grösste Insel der Welt politisch gehört, zeigte sich damals nicht interessiert an einem solchen Deal.

Gemäss dem kanadischen Minister für öffentliche Sicherheit, Dominic LeBlanc (56), der bei dem Abendessen in Mar-a-Lago dabei war, war Trumps Vorschlag an Kanada nicht ernst gemeint. «Der Präsident hat Witze erzählt, der Präsident hat uns auf den Arm genommen», sagt LeBlanc gegenüber der Zeitung «Toronto Star».