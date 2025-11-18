DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Mallorca erhöht Nahverkehrspreise für Touristen
50 Prozent teurer
Mallorca erhöht Buspreise für Touristen
Ab 2026 ändern sich die Preise für Bus und Bahn auf Mallorca – betroffen sind nur Touristinnen und Touristen. Personen mit festem Wohnsitz fahren weiterhin kostenlos.
Publiziert: 16:31 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
News Ausland
1:05
50 Prozent teurer
Mallorca erhöht Buspreise für Touristen
1:01
Konferenz in New York
6500 Rabbiner lassen sich gemeinsam ablichten
0:55
Illegal entsorgt
150 Meter langer Müllberg in England entdeckt
0:34
Motorausfall mitten im Flug
Gyrokopter fällt wie ein Stein vom Himmel
0:48
Von wegen hilfsbedürftig
Mann humpelt in Bank – und rennt mit Beute raus
1:54
Video veröffentlicht
Polizei verhaftet Milliardenbetrügerin
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen