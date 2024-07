Sie wollten 485'000-Franken-Gefährt beim Hamburger Fischmarkt parkieren Wohnmobil von Schweizer Ehepaar landet in Hamburg in der Elbe

Am Dienstag ist das Wohnmobil eines Schweizer Ehepaars in der deutschen Stadt Hamburg in den Fluss Elbe gestürzt. Der Mann und die Frau kamen mit dem Schrecken davon.