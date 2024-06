Jetzt spricht die Mutter des Hammer-Angreifers von Hamburg «Es war richtig, dass auf meinen Sohn geschossen wurde»

Ein Mann griff am Sonntagnachmittag auf der Reeperbahn in Hamburg Beamte mit einem Hammer und einem Molotowcocktail an. Diese mussten den Mann in Folge anschiessen. Nun äussert sich die Mutter des Angreifers.