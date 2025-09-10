Darum gehts
- Super Mario begeistert seit 40 Jahren weltweit mit 450 Millionen verkauften Spielen
- Komplettlösung für Super Mario Bros war meistverkauftes Buch in Japan 1985-1986
- Original verpacktes Super Mario 64 Spiel wurde für 156 Millionen Dollar verkauft
Ein kleiner Klempner hat die Welt im Sprung erobert. «Super Mario» kam vor 40 Jahren auf den Markt. Ein paar Zahlen und Fakten rund um das Kult-Videospiel.
8 Mitarbeiter
Das ist die Anzahl der Leute, die laut Designer Shigeru Miyamoto an der Entwicklung des Spiels «Super Mario Bros.» mitgearbeitet haben. An Miyamotos Seite waren etwa Takashi Tezuka, der auch an «Mario»-Filmen beteiligt war, oder Komponist Koji Kondo.
Nummer 1
Das meistverkaufte Buch in Japans Buchläden in den Jahren 1985 und 1986 war «Die Komplettlösung für Super Mario Bros.» Auf 111 Seiten wird detailliert der beste Weg durch die 32 Level des Spiels beschrieben. Das Buch verkaufte sich über 1,3 Millionen Mal und wurde 126 Mal neu aufgelegt.
4 Minuten, 54 Sekunden UND 515 Tausendstel Sekunden
So lange brauchte der US-Spieler mit dem Pseudonym «averge11» für «Super Mario Bros.»: Er oder sie stellte Ende August den neuen Speedrun-Rekord auf - dabei geht es darum, alle möglichen Tricks und technischen Schwachstellen auszunutzen, um ein Spiel so schnell wie möglich zu beenden. Den Rekord, «Super Mario Bros.» mit verbundenen Augen durchzuspielen, stellte laut Guinness-Buch der Rekorde mit 14 Minuten und 46 Sekunden ein Japaner auf.
156 Millionen Dollar
Soviel brachte im Juli 2021 ein noch original verpacktes Spiel «Super Mario 64» ein, das 1996 für die Konsole Nintendo 64 herausgekommen war. Das war laut Guinness-Buch Rekord für ein Videospiel.