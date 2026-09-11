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40 Hütten zerstört: Grossbrand in Migrantenlager in Ceuta
40 Hütten zerstört
Grossbrand in Flüchtlingslager in Ceuta
In der spanischen Stadt Ceuta kam es in der Nacht auf den Freitag zu einem Grossbrand in einem Flüchtlingslager. Rund 40 Hütten seien durch das Feuer zerstört worden.
Publiziert: 10:04 Uhr
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