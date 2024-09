AfD-Spitzenkandidat Höcke bei der Stimmabgabe.

AFP Agence France Presse

Bei der Landtagswahl am Sonntag in Thüringen zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Gegen Mittag gaben rund 32,0 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme im Wahllokal ab, wie der Landeswahlleiter in Erfurt mitteilte. Das waren etwas mehr als im Jahr 2019 (31,2 Prozent). Zudem ist angesichts des allgemeinen Trends bei Wahlen in den vergangenen Jahren mit einem höheren Anteil an Briefwählern zu rechnen.

Der Landeswahlleiter weist zudem auf eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als bei der Europa- und Kommunalwahl in diesem Juni hin. Bei diesen Wahlen habe die Wahlbeteiligung gegen Mittag bei 24,3 Prozent gelegen.

Die Wahllokale in Thüringen schliessen um 18 Uhr. In den Umfragen lag die AfD, deren thüringischer Landesverband vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, mit Zustimmungswerten um die 30 Prozent zuletzt klar vorn. Der regierenden rot-rot-grünen Koalition wurden hingegen keine Chancen auf eine erneute Mehrheit eingeräumt.