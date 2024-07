Ein Bus voller Textilarbeiter verunfallte am Dienstag in Katalonien, Spanien. Bilder zeigen. wie der Bus in fast senkrechter Position zum Stehen kam.

Der Bus kam praktisch in vertikaler Position zum Stillstand.

Grosseinsatz im Nordosten Spaniens: Ein Bus mit sechzig Passagieren überschlug sich am Dienstagmorgen auf der Autobahn C-32 in der Nähe der spanischen Ortschaft Tordera. Bilder in den sozialen Medien zeigen den Bus, wie er fast vertikal zwischen Boden und Tunneldecke feststeckt. Ersten Zeugenaussagen zufolge soll der Bus mit voller Geschwindigkeit in die Seitenwand der Tunneleinfahrt geprallt sein. Die enormen Kräfte scheinen zu einem Aufbäumen des Fahrzeuges geführt zu haben.

Feuerwehrleute arbeiten derzeit daran, den Fahrer sowie die Passagiere zu bergen, wie das katalanische Nachrichtenportal «3cat» berichtet. 15 Menschen sollen bei dem Unfall verletzt worden sein – zwei Schwerverletzte befänden sich noch eingeklemmt im Bus. Insgesamt stehen laut dem Nachrichtenportal Dutzende Ambulanzen sowie mehrere Sanitätshelikopter im Einsatz.

Das spanische Textilunternehmen Inditex hat derweil bestätigt, dass es sich um einen Bus handelt, der Mitarbeiter des Unternehmens von Barcelona nach Tordera zu den Standorten der berühmten Kleidermarken Bershka, Oysho und Massimo Dutti transportierte.