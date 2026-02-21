Dawid und Rose-Mari Lombard aus Südafrika wogen zusammen 440 kg. Nachdem ihr Sohn gemobbt wurde, verloren sie beeindruckende 254 kg und fanden zurück zu einem gesunden Leben.

Vorher täglich 12 Liter Cola, jetzt gesunde Ernährung und Sport

Bluthochdruck, Diabetes, Schlafapnoe: Gut ging es Dawid Lobard (39) und Rose-Mari Lombard aus Winnie Mandela in Südafrika nicht. «Ich dachte, jede Nacht könnte meine Letzte sein», sagt Dawid Lobard zur britischen Zeitung «The Sun». Ärzte warnten ihn, er würde keine 40 Jahre alt werden.

Kein Wunder: Das Paar ernährte sich alles andere als gesund. «Wir ernährten uns täglich von 12 Litern Cola und zwei Laiben Weissbrot, dazu gab es jede Menge Junkfood.» Ihr Hunger schien grenzenlos. «Auf dem Weg zu McDonald’s machten wir immer einen Zwischenstopp bei KFC, um uns einen Snack für unterwegs zu holen.»

«Ich wünschte mir ein besseres Leben für ihn»

Und so brachte das Paar zusammen 440 Kilogramm auf die Waage. Die körperlichen Beschwerden waren aber nicht der Grund, dass sie ihr Leben radikal veränderten, sondern ihr Sohn Divan (10).

Er wurde in der Schule wegen seines Gewichts gemobbt. «Ich sah mein Kind in der gleichen Situation, in der ich in seinem Alter war, und ich wünschte mir ein besseres Leben für ihn.» Dann war klar: Es musste sich etwas ändern. Dawid Lobard wog 300 Kilogramm, seine Frau 140 Kilogramm.

Ab und zu sind auch Softdrinks erlaubt

Dann kam die Wende: Kein Fast Food, kein Zucker. Stattdessen viel Bewegung und Sport. Es begann mit kleinen Schritten. Also wortwörtlich. Anfangs konnte Dawid Lobard 100 Meter spazieren. Inzwischen sind es 5 Kilometer pro Tag – mindestens. Und die Pfunde purzelten nur so. 20 Kilogramm verlor der 39-Jährige innert eines Monats. Am Ende speckte er unfassbare 183 Kilogramm ab. Seine Frau verlor 81 Kilogramm.

Auf den Tisch kam viel Eiweiss, Gemüse und Reis. Eine Ernährungsberaterin half dem Paar bei der Zusammenstellung eines neuen Speiseplans. Ab und zu sind auch Softdrinks erlaubt, aber nur die Light-Varianten, versteht sich. Die gesundheitlichen Probleme sind Geschichte. Nur eine Sache stört Dawid Lobard: die überschüssige Haut durch den Gewichtsverlust – schätzungsweise 20 Kilogramm. Sie soll durch eine OP entfernt werden.

