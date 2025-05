1/11 Sie ist der älteste Mensch der Welt: die Britin Ethel Caterham. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Ethel Caterham ist mit 115 Jahren der älteste lebende Mensch weltweit

Sie empfiehlt, nie zu streiten, aber trotzdem zu tun, was man will

Caterham hat drei Enkel und fünf Urenkel und wurde 1909 geboren

Nie streiten – aber trotzdem tun, was das Herz begehrt: So fasst die 115-jährige Britin Ethel Caterham das Rezept für ihr langes Leben zusammen. Sie ist seit Donnerstag der älteste lebende Mensch der Welt. Zuvor war laut den Daten der in den USA ansässigen gerontologischen Forschungsgruppe (GRG) mit der 116-jährigen brasilianischen Nonne Inah Canabarro Lucas die bisherige Rekordhalterin gestorben.

Geboren wurde die neue Alterspräsidentin der Menschheit in einem Dorf in der britischen Grafschaft Hampshire am 21. August 1909 – als in Deutschland Kaiser Wilhelm II. (1859–1941) regierte und der Franzose Louis Blériot (1872–1936) als erster Mensch der Geschichte in einem Flugzeug den Ärmelkanal überquerte. Caterham ist der britischen Datenbank «Oldest in Britain» zufolge auch die letzte noch lebende Untertanin des 1910 verstorbenen König Edward VII.

Sie hat fünf Urenkel

Als Jugendliche reiste Caterham in den 1920er-Jahren in die damalige britische Kolonie Indien, wo sie als Au-pair für eine Soldatenfamilie arbeitete. 1933, im Jahr der Machtergreifung durch Adolf Hitler (1889–1945) in Deutschland, heiratete Caterham. Ihr Ehemann starb bereits 1976. Die Britin hat heute drei Enkel und fünf Urenkel. Als sie im vergangenen Sommer 115 wurde, gratulierte ihr König Charles III. (76) persönlich zum Erreichen dieses «überaus bemerkenswerten Meilensteins».

Auf die zu ihrem Geburtstag gestellte Frage zum Rezept ihrer Langlebigkeit sagte Caterham: «Niemals mit jemandem streiten! Ich hör' mir das an und mache dann, was ich will.»

Auch andere über 100-Jährige haben so ihre Tipps und Tricks für ein langes Leben. Eine Übersicht.

1 Feste Zeiten im Alltag

Inah Canabarro Lucas wurde 116 Jahre alt. Vor ihrem Tod war sie die älteste Person der Welt. Lucas wurde 1908 in São Francisco de Assis im Süden Brasiliens geboren. Mit 20 Jahren wurde sie zur Nonne geweiht und unterrichtete viele Jahre sowohl Mathematik als auch Portugiesisch. Nach Angaben ihrer Familie könnte das Geheimnis ihres hohen Alters darin gelegen haben, dass sie sich jeweils an feste Zeiten hielt, wann sie aufstand, etwas zu sich nahm, betete und schlief.

2 Kein Mann, kein Stress

Jennie Libertini aus Maryland in den USA ist noch immer fit und aktiv – und das mit 110 Jahren. Seit längerer Zeit lebt Libertini, die 1915 als Tochter sizilianischer Immigranten zur Welt kam, ohne einen Mann. Laut ihrer Freundin und Mitbewohnerin, Peggy Bocklage, die für die rüstige Rentnerin spricht, sei das der Schlüssel zum langen Leben. «Sie ist seit etwa 30 Jahren ohne Mann und geschieden, also kein Stress», sagte sie gegenüber CBS News.

3 Immer in Bewegung bleiben

Wer rastet, der rostet. Klingt vielleicht abgedroschen, scheint aber zu stimmen. Thomas Rakosi ist damit auf jeden Fall 100 Jahre alt geworden. Dabei sagt er über sich selbst im Interview mit der «Basler Zeitung»: «Ich habe kein ideales Leben geführt.» Er hat geraucht, trinkt gern Wein. Aber: Er achtet auf sich.

Vier- bis fünfmal die Woche trainiert der in der Tschechoslowakei aufgewachsene und seit 1966 in Basel lebende Senior im Fitnessstudio und hält sich so seit über 20 Jahren körperlich aktiv. «Ich verstehe unter Bewegung alles – von Spaziergängen bis Akrobatik.» Auch in Sachen Ernährung hat er seine Regeln: «Man soll 80, maximal 90 Prozent satt sein und nicht 120 Prozent.». Lieber isst er weniger, als sich mit sogenannter gesunder Nahrung zu überessen.

Und ganz wichtig: eine glückliche Ehe. Humor und Freude am gemeinsamen Miteinander sei wichtig, um so alt zu werden.

4 Milch mit Ovomaltine

Vincent Dransfield aus Little Falls im US-Bundesstaat New Jersey wurde 110 Jahre alt. Sein Geheimnis: Milch mit Ovomaltine. Mit 15 Jahren schuftete er bereits auf dem Hof eines Milchbauern und lieferte fünf Jahre lang Milch aus. Gleichzeitig durfte er sich am unbegrenzten Milchvorrat des Landwirts bedienen. Das Pulver gibt der Milch Geschmack und Vitamine, war Dransfield überzeugt.

Dabei war Dransfield, der 1914 geboren wurde, alles andere als ein gesundheitsbesessener Fanatiker. Er rauchte 20 Jahre lang Zigaretten, ging vom 15. Lebensjahr bis Ende 70 einer Arbeit nach. Seine Ernährung handelt er nur nach einem Motto: Ich esse, was ich will! Er gönnte sich Hamburger und Schokolade, Pizza und Pasta. Ab und zu genehmigte er sich auch ein Bier, und ohne Kaffee startet er nicht in den Tag. Im Juni vergangenen Jahres starb Dansfield.

5 Haferbrei

Trinh Thi Khong aus Vietnam ist ebenfalls im Club er über 100-Jährigen. Laut eigener Aussage ist sie 118. Damit wäre sie eigentlich der älteste Mensch der Welt. Bisher wurde ihr Alter aber nicht offiziell anerkannt. Auf ihrem Identitätsausweis steht neben «Geburtstag» aber: 14. 6. 1905. So viel ist sicher: Sie ist alt. Der Schlüssel zu ihrem langen Leben sieht die Vietnamesin in ihrer Ernährung. Diese besteht hauptsächlich aus Haferbrei – sonst lebe sie nach eigenen Aussagen «normal ungesund».

6 Frühsport und Musik

Maria Branyas Morera wurde stolze 117 Jahre alt. Auf ihrem langen Lebensweg prägten die Spanierin neben Geschenken auch zahlreiche Verluste. Sie sah ihre Eltern, ihre drei Geschwister und eines ihrer Kinder sterben. Auch ihr Ehemann starb im Alter von 72 Jahren. Bis zu ihrem 105. Lebensjahr spielte sie regelmässig Klavier, las Zeitung und trieb jeden Morgen Sport.